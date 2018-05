Ab morgen am Kiosk: Retro Gamer 3/2018

Es ist mal wieder so weit: Ab Donnerstag, 17.5.2018, liegt Retro Gamer 3/2018 am Kiosk beziehungsweise schon seit einigen Tagen im Briefkasten der werten Abonnenten.

Das erwartet euch in der Retro Gamer 3/2018

Leseprobe für alle sowie für Premium-User

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Superstar Ice Hockey (Retro-Revival von Harald Fränkel )

(Retro-Revival von ) Might & Magic - World of Xeen (Klassiker-Check von Mick Schnelle )

(Klassiker-Check von ) Warthog Games (Firmen-Archive)

(Firmen-Archive) Vorschau

Dark Star und Forbidden Planet (Making Of)

und (Making Of) Super Mario Sunshine (Making Of)

Das Jahr 2018 ist in vollem Gang, die ersten großen Spiele-Releases liegen bereits hinter uns. Bevor die nächste Welle an Blockbustern erscheint, wäre doch eine gute Gelegenheit, einen Gang herunter zu schalten und sich auf vergangene Tage zu besinnen. Besonders gut funktioniert das mit der neuen, Verzeihung alten. Das Heft liegt ab dem morgigen Donnerstag bei jedem gut sortierten Zeitschriftenhändler aus.Auf dem Cover erwartet euch ein alter Bekannter:. Wie hat der gelbe Pillenjunkie den Sprung von den Arcade-Automaten auf die Heimkonsolen der 80er geschafft und mit welchen Problemen war sein Umzug verbunden? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das Titelthema dieser Ausgabe.Doch natürlich bietet die Retro Gamer 3/2018 auf ihren knapp 200 Seiten noch einiges mehr als den runden Vielfraß.beleuchtet in seinem Magazin-Report die Entstehungsgeschichte derfeiert seine Retro-Gamer-Premiere mit einem Rückblick aufundhat denauf Chips und Platinen getestet. In ausführlichen Artikeln setzen wir uns zudem mit dem N64-Klassikerauseinander und beleuchten die Geschichte der FirmaWie gewohnt, könnt ihr in den aktuellen Retro Gamer vorab reinschnuppern.Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 15 Seiten:Unsere GamersGlobal-Premium-User erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe 14 weitere Seiten, womit ihre Leseprobe auf satte 29 Seiten anschwillt. Ihr findet die Abo-Vorschau auf RG 3/2018 wieder in eurem Abo-Profil (dort, wo auch die PDF-Premium-Magazine aufgelistet werden). Die zusätzlichen Themen lauten wie folgt:Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium (oder gar Premium+) abgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft erhalten. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser natürlich, dauerhaft beziehen – so verpasst ihr keinen Retro Gamer mehr. Die weiteren Vorteile von GamersGlobal Premium

Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens zwölf Monaten aber kein GG-Abo mehr, könnt ihr einmalig ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro.