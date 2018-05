Divinity - Original Sin 2: Definitive Edition für Besitzer der Original-Version gratis

PC XOne PS4

Das gruppenbasierte Rollenspiel Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0) wird bekanntlich noch in diesem Jahr in einer „Definitive Edition“ für die Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Die Besitzer der PC-Originalversion werden wie schon beim Vorgänger Divinity - Original Sin (Testnote: 9.0) mit einer kostenlosen Kopie der erweiterten Edition auf Steam bedacht.

Die Xbox-One- Besitzer können die Definitive Edition seit gestern im Xbox-Preview-Programm testen. Das Spiel kann insgesamt drei Stunden lang gespielt werden. Die Vorbesteller des Titels können Zugriff auf das komplette erste Kapitel erhalten, das rund 20 Stunden beschäftigt. Die Originalversion von Divinity - Original Sin 2 wurde via Kickstarter mit mehr als zwei Millionen US-Dollar erfolgreich finanziert und im September 2017 für den PC veröffentlicht.