Humble Store: Hooked-on-Multiplayer-2018-Bundle gestartet

Humble hat in seinem Store das neue Bundle „Hooked on Multiplayer 2018“ gestartet, das, wie der Name bereits verrät, verschiedene kooperative und kompetitive Online-Titel umfasst. Unter anderem sind Spiele, wie Rampage Knights, Besiege und Rocket League (im User-Artikel) im Paket enthalten. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt den ausgegebenen Betrag frei zwischen den Entwicklerstudios, Humble Tip und drei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen, von denen ihr eine selbst bestimmen könnt. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,85 Euro):

Rampage Knights + Soundtrack

Stick Fight - The Game + Soundtrack

+ Soundtrack Tumblestone + Soundtrack

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 5,52 US-Dollar (4,64 Euro):

Besiege

Duck Game

Hover

Ab einem Betrag von mehr als 14,00 US-Dollar (11,78 Euro)