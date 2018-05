Arakion - Book One: Dungeon-Crawler als Early-Access-Version erhältlich

PC Linux MacOS

Kürzlich startete Arakion - Book One im Early-Access-Programm auf Steam. Der Dungeon-Crawler ist eine Hommage an Genre-Klassiker wie Might and Magic und Dungeon Master, erweitert aber das klassische Gameplay dieser Titel auch mit eigenen Ideen. Der gleichnamige Entwickler Arakion setzt bei diesem Rollenspiel daher auf einen Mix aus Explorations-, Kampf- und Aufbau-Elementen und überrascht schon bei der Charakterwahl mit Exoten: So könnt ihr für eure dreiköpfige Party neben Menschen auch Satyre oder Baumwesen als Charaktere auswählen, die jeweils besondere Eigenschaften mit sich bringen.

Weitere Details zu Arakion

Die geheimnisvolle Spielwelt von Arakion ist in einem Multiversum angesiedelt, eure Gruppe steuert ihr aus der Ego-Perspektive schrittweise scrollend mit der Möglichkeit, euch frei in der Umgebung umzusehen. Als Hub dient eurer Party ein sogenanntes Miniverse, das quasi ein Portal als Zugang zu den verschiedenen Welten darstellt. Aufgrund der Multi-Ebenen, die miteinander verbunden sind, vermischen sich so Einflüsse aus verschiedenen Settings (darunter beispielsweise Fantasy, Japan, Steampunk oder Science-Fiction) zu einem fast schon märchenhaft anmutenden und speziellen Look. Den Welten droht ein gemeinsames Schicksal: Die Vernichtung durch mächtige Götter und ihr sollt im Verlauf der Geschichte mit euren Quests und Entscheidungen darauf maßgeblichen Einfluss nehmen können.

Neben den weitläufigen Abschnitten der diversen Oberwelt-Karten geht es in Arakion natürlich auch unter beziehungsweise über die Erde, der Entwickler will eine ganze Anzahl an unterschiedlichen Umgebungen bereitstellen. Darunter fallen aber nicht nur "Klassische Dungeons" wie etwa dunkle Höhlen oder Grüfte, sondern es kann sich bei den weiteren Dungeons auch um in der Luft Schwebende Inseln, tödliche Irrgärten oder prachtvolle Türme handeln, die es zu erklimmen gilt. Im derzeit auf Echtzeit basierenden Kampfsystem müsst ihr neben grober Körperkraft auch klug eure rassenspezifischen Fähigkeiten nutzen, um letztendlich als Sieger aus den Gefechten hervorzugehen. Weil die benutzte Spiele-Engine auch rundenbasierte Gefechte ermöglichen soll, könnte diese Option als Alternative nachgereicht werden.

Stand der Early-Access-Version

Derzeit ist in der vorliegenden Early-Access-Version das erste Kapitel (von vier geplanten in der finalen Fassung) fast komplett spielbar, das RPG wird im Laufe der mehrere Monate dauernden Early-Access-Phase inhaltlich noch signifikant erweitert: Unter anderem werden neue Gameplay-Elemente eingeführt. So könnt ihr für eure spätere Stadt auch NPCs anwerben, bekommt Zugriff auf neue Gefährten oder könnt Tiere zähmen. Ebenso wird es neue und gefährlichere Dungeons geben, die umso wertvollere Beute für euch enthalten. Wertvolles Feedback von den Spielern soll zudem dem Entwickler helfen, die Spielerfahrung zu verbessern.

Einen ersten optischen Eindruck sowie Gameplay-Einblicke aus Arakion - Book One entnehmt ihr dem Early-Access-Trailer, dem wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden haben. Weitere Impressionen aus dem Spiel liefert euch die aktuellste Screenshot-Galerie.

Arakion - Book One ist ab sofort auf Steam für PC, MacOS und Linux zum derzeit reduzierten Preis von 15,11 Euro erhältlich, der zehnprozentige Rabatt endet am 22.Mai. Der Preis wird bis zum Release der finalen Version angehoben, so dass Frühkäufer derzeit ungefähr von einem 50-Prozent-Rabatt profitieren.