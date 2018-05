Metro Exodus auf 2019 verschoben

PC XOne PS4

Fans der Shooter-Spielreihe Metro werden wohl etwas länger, als ursprünglich geplant, auf Metro Exodus warten müssen. Eigentlich wollte THQ Nordic den nächsten Ableger der Serie von 4A Games bereits im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt bringen, doch daraus wird offenbar nichts. Im Rahmen der Veröffentlichung seines aktuellen Geschäftsberichts gab der Publisher nun an, dass der Titel erst im ersten Quartal des kommenden Jahres erscheinen wird.

Zu den Gründen für die Verschiebung äußerte sich THQ Nordic zwar nicht, die Veröffentlichung starker Konkurrenten, wie Call of Duty - Black Ops 4 und Red Dead Redemption 2 dürfte aber vermutlich eine Rolle gespielt haben. Aktuell befinden sich laut dem Unternehmen 54 Projekte in der Entwicklung. Für Darksiders 3 und Biomutant (im gamescom-Bericht) wurde bisher noch gar kein Release-Zeitraum gesetzt. Man möchte den Studios genügend Zeit einräumen, damit die Qualität der Titel den Erwartungen der Spieler entspricht, so der Publisher. Wie es zudem heißt, wird der Vertrieb von Wasteland 3 und The Bard's Tale 4 - Barrows Deep, die sich aktuell bei inXile Entertainment in der Entwicklung befinden, von Deep Silver übernommen.