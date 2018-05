Stalker 2: GSC Game World gibt Entwicklung bekannt

PC 360 PS3

GSC Game World, das Studio hinter der Horror-Shooter-Serie Stalker, hat die Entwicklung von Stalker 2 bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde auch die offizielle Homepage des Spiels online geschaltet, auf der das Jahr 2021 als Veröffentlichungszeitraum angegeben wird. Auf seinem Facebook-Account bestätigte der Studio-Gründer und Rechteinhaber Sergiy Grygorovych noch einmal die Arbeiten an dem Titel. Weitere Details zum Spiel gibt es vorerst noch nicht.

Der erste Teil der Spielreihe, Stalker - Shadow of Chernobyl (im User-Artikel), erschien 2007 für den PC und gilt als der Vorläufer des modernen Open-World-Sandbox-Genres. Danach folgten 2008 das Prequel Stalker - Clear Sky und 2009 die Standalone-Erweiterung Stalker - Call of Pripyat (Testnote: 8.0). Ein zweiter Teil befand sich damals ebenfalls in Arbeit, bis Grygorovych 2011 die Entwicklung überraschend stoppte und das Studio praktisch auflöste. Im Jahre 2015 kehrte GSC Game World wieder zurück und kündigte mit Cossacks 3 die Fortsetzung seiner Echtzeit- Strategieserie an. Das Spiel wurde Ende 2016 für PC, Linux und Mac veröffentlicht.