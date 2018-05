GG-Premium-Magazin 4 und 5/2018

Die neue Ausgabe unseres monatlichen PDF-Magazins samt Editorial sowie „Hinter-den-Kulissen-Fotos“. Ausnahmsweise wurden diesmal die Monate April und Mai zusammengefasst.

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das neue Premium-Magazin herunterladen, in dem ausnahmsweise die Ausgaben für April und Mai zusammengefasst sind. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie sonst auch, enthält das Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die diesmal dreiseitig abgebildeten „Fotos des Doppelmonats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet das „WortSpiel“.

Nachlesen könnt ihr im Premium-Magazin alle Artikel, die wir in den Monaten März und April veröffentlicht haben. Unter anderem handelt es sich dabei um die Tests zu God of War, Far Cry 5, Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs, Into the Breach oder auch Frostpunk. Hinzu kommen beispielsweise die Previews zu Detroit - Become Human oder auch Shadow of the Tomb Raider und der Report zum Atari VCS.

Informationen zum GG-Probeabo für 0,99 Euro findet ihr auf dieser Seite. Das GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen, die weiteren: