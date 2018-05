Mars Horizon: UK Space Agency finanziert Weltraum-Kolonisationsspiel

PC Switch XOne PS4

Simulationen sind beliebt in der Indie-Branche. Manchmal augenzwinkernd, manchmal verblüffend realitätsnah. Mars Horizon, das Ende 2018 auf allen wichtigen Plattformen veröffentlicht werden soll, will in die letztgenannte Kategorie einsortiert werden.

Dabei soll auch die britische Raumfahrtbehörde helfen. Sie hat einen Zuschuss gewährt, um das Spiel zu unterstützen, gab aber auch den Entwicklern Insider-Informationen darüber, wie Weltraumforschungsagenturen tatsächlich arbeiten.

Mars Horizon ist ein Strategiespiel, bei dem der Spieler das Kommando über eines der drei großen globalen Raumfahrtprogramme übernimmt: das der USA, Russlands oder der EU. Anstatt ein futuristisches Sci-Fi-Game zu sein, findet der Großteil der Solo-Kampagne in der Vergangenheit statt, denn der Spieler muss gleich zu Beginn des Weltraumzeitalters beginnen und sich bis zum Start einer bemannten Mission zur Kolonisierung des roten Planeten vorarbeiten, die das große Finale des Spiels darstellen wird.

Die Spielmechanik besteht zu großen Teilen aus strategischen Entscheidungen hinsichtlich Forschung und Finanzierung. Der Spieler wird sein Hauptquartier auf der Erde wählen, Meilensteine vom Start des ersten Satelliten bis zur ersten Mondlandung und weiteren Missionen rund um das Sonnensystem abarbeiten und im Laufe der Kampagne entscheiden, ob er mit den anderen Akteuren des Weltraumrennens kooperiert oder konkurriert.

Mars Horizon wird von Auroch Digital entwickelt, einem englischen Studio, das bereits mehrfach ausgezeichnet und in die Liste der Nominet Foundation 100 „Tech for Social Good“ aufgenommen wurde. Designdirektor Dr. Tomas Rawlings beschrieb die Motivation hinter Mars Horizon als einen Versuch, „das Wunder, das Drama und die Galaxien der Möglichkeiten, die der Weltraum uns als Spezies bietet, in Spielform“ zu destillieren.