Divinity - Original Sin 2: Ab morgen im Xbox-Preview-Programm spielbar

Während die PC-Spieler das gruppenbasierte Rollenspiel Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0) bereits seit September letzten Jahres spielen können, müssen sich die Konsolenspieler noch einige Monate bis zum offiziellen Release gedulden. Die Besitzer der Xbox One werden den Titel aber schon ab morgen im Rahmen des Preview-Programms von Microsoft anspielen können.

Das Preview-Programm soll laut Swen Vincke, dem Gründer der belgischen Indie-Schmiede Larian Studios, bei der Verbesserung der Konsolenumsetzung helfen: „Wir haben von Anfang an sehr viel Arbeit investiert, um Divinity - Original Sin 2 zu verbessern und die Xbox-Preview wird zeigen, wie wir es noch weiter optimieren können", so der Macher. Durch das Feedback hoffe Larian, eines der besten Rollenspielerlebnisse für die beiden Plattformen zu liefern.

Wie der Entwickler mitteilte, werden euch in der Preview die ersten drei Stunden des Spiels kostenfrei zur Verfügung stehen. Solltet ihr den Titel vorbestellen, könnt ihr das komplette erste Kapitel des Rollenspiels (rund 20 Stunden) erleben und nach dem Konsolen-Release an euer Abenteuer anknüpfen. Divinity - Original Sin 2 wird im August dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen Veröffentlichungstermin nannte das Studio bisher noch nicht.