Bigben Interactive kauft Styx- und Call-of-Cthulhu-Entwickler Cyanide

PC XOne PS4

Bigben Interactive gab kürzlich den Erwerb des Entwicklers Cyanide bekannt. Die Übernahme hat sich der im französischen Lesquin ansässige Publisher nach eigenen Angaben 20 Millionen Euro kosten lassen. Cyanide entwickelte bisher mehr als 50 Titel und ist unter anderem für Marken, wie Styx und Blood Bowl bekannt. Derzeit arbeitet das Team an neun Spielen (unter anderem für PC, Xbox One, PS4, Switch und mobile Geräte), darunter Call of Cthulhu (Preview), Werewolf - The Apocalypse (im Anspielbericht) und Space Hulk - Tactics. Durch den Deal erhält Bigben 100 Prozent der Aktien und Stimmrechte, sowie alle Assets und Marken des Studios. Der aktuelle CEO und -Mitgründer Patrick Pligersdorffer bleibt weiterhin in seiner Position.

Durch die Übernahme von Cyanide plant der Publisher ein breiteres Spektrum an Spielen verschiedener Genres, darunter Strategie, Shooter, Sportmanagement und Action-Adventure, zu entwickeln. Cyanide wird dabei von den größeren Ressourcen des Mutterkonzerns profitieren. Die Übernahme soll bis Juni 2018 abgeschlossen werden. Cyanide wird seine bestehenden Vereinbarungen mit anderen Publishern einhalten. Call of Cthulhu, Werewolf - The Apocalypse und Space Hulk - Tactics werden wie geplant über Focus Home Interactive veröffentlicht.