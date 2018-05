Zwei Jahre Overwatch: Kostenloses Wochenende vom 25. bis 29. Mai

PC XOne PS4

Overwatch ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Das letzte Schnupper-Event, bei dem Spieler den Blizzard-Shooter Overwatch (Testnote: 9.5) kostenlos für gut drei Tage testen konnten ist kaum vorbei, schon steht ein neues Gratiswochenende vor der Tür.

War beim letzten Mal noch das Jahr des Hundes der Grund für die Feierlichkeiten, nimmt Blizzard dieses Mal den zweiten Geburtstag des Spiels zum Anlass, allen Interessierten auf PC, PS4 und Xbox One einen Einblick in Overwatch zu geben: Das Event beginnt am 25. Mai um 20 Uhr und endet am 29. Mai morgens um 9 Uhr.

Euch stehen in diesem Zeitraum alle Helden, mittlerweile 27 an der Zahl, und alle 18 Karten zum ausgiebigen Testen zur Verfügung. Der in dieser Zeit erspielte Fortschritt und gesammelte Lootboxen bleiben erhalten, solltet ihr euch im Anschluss für einen Kauf entscheiden und dafür den gleichen Account nutzen wie in der Testrunde.

Für PS4-Nutzer gibt es noch eine kleine Besonderheit: Diese können am Overwatch-Testwochenende auch ohne aktiven PS-Plus-Account teilnehmen.