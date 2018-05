State of Decay 2: Die ersten 17 Minuten im Video

PC XOne

Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen bereits mehrere umfangreiche Gameplay-Einblicke in State of Decay 2 (im gamescom-Anspielbericht) gab, haben die US-Kollegen von IGN.com ein neues Video zum kommenden Open-World-Zombie-Survival-Spiel von Undead Labs und Microsoft Studios veröffentlicht. In diesem werden euch die ersten 17 Minuten aus dem Spiel (inklusive der kleinen Einleitungssequenz in Spielgrafik) präsentiert.

Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. State of Decay 2 wird in genau einer Woche, am 22. Mai, als Teil des Play-Anywhere-Programms von Microsoft für PC und die Xbox One erscheinen. Gleichzeitig wird der Titel in den Xbox Game Pass aufgenommen.