Crackdown 3: Mehr Inhalte & bessere Qualität durch späteren Release

Microsofts PC- und Xbox-One-exklusive Open-World-Actiontitel Crackdown 3 sollte bekannterweise ursprünglich schon am 7. November letzten Jahres in den weltweiten Händlerregalen stehen, wurden allerdings später auf 2018 verschoben. Wie ein Branchen-Insider nun in einem Beitrag auf Resetera angibt, wird der Titel durch die Verschiebung nicht nur eine höhere Qualität in puncto Spielbarkeit bieten, sondern auch mit mehr Inhalten aufwarten.

Bei dem Insider handelt es sich um ntkrnl, der in der Vergangenheit bereits öfter zuverlässige Infos, darunter zu Crackdown 3, dem Sunset Overdrive Bundle, Halo 2 - Anniversary und dem neuen Fable, lieferte. Wie dieser unter seinem neuen klangvollen Pseudonym Klobrille berichtet, wird Crackdown 3 ein viel größeres Spiel, als ursprünglich geplant. Demnach wurde der Release in November laut dem Insider von einer Führungsperson bei Microsoft gestoppt. Einen Namen nennt seine Quelle zwar nicht, aber er nimmt an, dass es sich dabei um den Xbox-Boss Phil Spencer handelt. Dieser soll den beiden verantwortlichen Studios Sumo Digital und Ruffian Games mehr Entwicklungszeit eingeräumt und auch das Entwicklungsbudget für den Titel signifikant erhöht haben, um sicherzustellen, dass die Marke auch in Zukunft relevant bleibt.

Diese zusätzliche Zeit wurde von Sumo Digital nicht nur dazu genutzt, den Titel weiter zu polieren, sondern auch neue Inhalte und Features zu zwei verschiedenen Spielmodi hinzuzufügen. Auch wurde die Anzahl von transformierbaren Fahrzeugen im Spiel stark erhöht. Reagent Games scheint offenbar sich nicht mehr aktiv an der Entwicklung zu beteiligen, sondern das Projekt lediglich zu überwachen.. Auf der Xbox One X soll Crackdown 3 in nativen 4K (Ultra-HD) laufen. Einen Performance-Modus wird es laut Quelle nicht geben. Insgesamt soll das Spiel seit der letzten offiziellen Präsentation stark verbessert worden sein.

Ob der Titel auf der E3 präsentiert wird, konnte der Insider zwar nicht zu 100 Prozent sagen, es dürfte aber mehr als wahrscheinlich sein, dass Microsoft die Gelegenheit nutzen wird, um die aktuelle Version des Spiel der Öffentlichkeit zu präsentieren. Einen Release-Termin gibt es offiziell bisher noch nicht, die Veröffentlichung soll aber im zweiten Quartal 2018 erfolgen. Amazon Spanien gab den 29. Juni als Launch-Datum an. Der Eintrag wurde später entfernt.