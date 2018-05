Ride 3: Release-Termin bestätigt, weitere Details und Trailer [Update]

PC XOne PS4

Update vom 16. Mai 2018, um 11:50 Uhr:

Milestone hat Ride 3 inzwischen auch offiziell angekündigt und den Release am 8. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 bestätigt. Wie bereits in der ursprünglichen News angegeben, werden die Spieler ihre Bikes sowohl durch mechanische Bauteile, als auch visuell detailliert anpassen können. Für letzteres wurde ein brandneuer Editor für die Lackierungen entwickelt. Die insgesamt 30 klassische Rennstrecken (zwölf davon komplett neu) wurden laut den Entwicklern mit Hilfe des Drone-Scanning-System „bis ins kleinste Detail“ nachgebaut.

Der Karrieremodus wurde laut dem Studio für Ride 3 komplett überarbeitet und soll auf Kapiteln basieren. Die Entwickler versprechen ein „einzigartiges Erlebnis“, das die Geschichte verschiedener Motorrad-Kategorien, Hersteller oder ikonischer Rennstrecken erzählt. Neben der Verbesserten KI und einer neuen Physiksimulation wurde auch das Kollisionssystem komplett überarbeitet. Dank Epics Unreal Engine 4 soll der Titel mit realitätsgetreuen Modellen, detaillierten Partikel- und Lichteffekten, sowie fotorealistischen Umgebungen aufwarten.

Originalmeldung vom 14. Mai 2018, um 11:45 Uhr:

Der italienische Entwickler Milestone arbeitet offenbar an Ride 3. Der nächste Ableger der Motorrad-Rennserie wird seit kurzem auf Amazon UK gelistet. Der Produkteintrag verrät auch diverse Details zum Spiel. So soll der Titel auf der Unreal Engine 4 basieren und mit einer komplett neuen Physik-Simulation und einer verbesserten KI aufwarten. Es werden Motorräder von 30 verschiedenen Herstellern (darunter neun komplett neue), sowie eine umfassende Bike-Enzyklopädie von mehr als 230 Modellen (aufgeteilt in sieben Kategorien) geboten.

Die Entwickler versprechen darüber hinaus 30 klassische Rennstrecken aus der ganzen Welt, sowie umfangreiche Möglichkeiten bei der Modifizierung der Motorräder (mehr als 500 anpassbare mechanische Bauteile und diverse visuelle Modifikationen) zu liefern. Auch Nachtrennen soll es geben. Als Release-Datum gibt Amazon UK den 8. November dieses Jahres an. Der Preis liegt bei 49,99 Britischen Pfund (umgerechnet etwa 56,00 Euro). Eine offizielle Ankündigung seitens des Studios lässt bisher noch auf sich warten.