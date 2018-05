Ride 3 auf Amazon-UK gelistet - erste Details

PC XOne PS4

Ride 2 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Ride 2 ab 28,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bild stammt aus Ride 2.

Der italienische Entwickler Milestone arbeitet offenbar an Ride 3. Der nächste Ableger der Motorrad-Rennserie wird seit kurzem auf Amazon UK gelistet. Der Produkteintrag verrät auch diverse Details zum Spiel. So soll der Titel auf der Unreal Engine 4 basieren und mit einer komplett neuen Physik-Simulation und einer verbesserten KI aufwarten. Es werden Motorräder von 30 verschiedenen Herstellern (darunter neun komplett neue), sowie eine umfassende Bike-Enzyklopädie von mehr als 230 Modellen (aufgeteilt in sieben Kategorien) geboten.

Die Entwickler versprechen darüber hinaus 30 klassische Rennstrecken aus der ganzen Welt, sowie umfangreiche Möglichkeiten bei der Modifizierung der Motorräder (mehr als 500 anpassbare mechanische Bauteile und diverse visuelle Modifikationen) zu liefern. Auch Nachtrennen soll es geben. Als Release-Datum gibt Amazon UK den 8. November dieses Jahres an. Der Preis liegt bei 49,99 Britischen Pfund (umgerechnet etwa 56,00 Euro). Eine offizielle Ankündigung seitens des Studios lässt bisher noch auf sich warten.