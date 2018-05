Shadows Die Twice: From-Software-Ankündigung auf E3? Kein Bloodborne 2

andere

Im Rahmen der Game Awards im vergangenen Jahr gab der japanische Entwickler From Software die Entwicklung eines neuen Spiels bekannt. Das unter dem Arbeitstitel Shadows Die Twice laufende Projekte wurde mit einem kurzen Teaser angekündigt, der bis heute für viele Spekulationen unter den Fans sorgt. Einige vermuten darunter eine Fortsetzung zu Bloodborne (Testnote: 9.0), während andere auf eine komplett neue Marke des Studios tippen. Nun will der Branchen-Insider Nibel erfahren haben, dass das Spiel auf der diesjährigen E3 präsentiert wird.

Auf seinem Twitter-Account gibt dieser unter Berufung auf seine Quellen an, dass der Fokus von From Software auf dem Event ganz auf dem neuen Titel liegen wird. Dabei soll es sich laut seinen Quellen, entgegen der Hoffnungen vieler Fans, nicht um Bloodborne 2 handeln. Letzteres befinde sich derzeit gar nicht in Entwicklung, so die Quelle. Dafür verfolge das Studio jedoch noch andere Projekte, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. Shadows Die Twice soll nach Angaben des Insiders kein Sony-Exklusivtitel werden. Spieler können somit (sollte das Ganze der Wahrheit entsprechend) auf Umsetzungen für andere Plattformen hoffen.