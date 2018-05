Im heutigen MoMoCa kriegt ihr die geballte Ladung Harald Fränkel. Nicht nur spricht er mit Jörg über seine vergangenen Spielerfahrungen, die beiden plaudern auch ausgelassen über das Thema YouTube.

Der heutige Montagmorgen-Podcast wird euch präsentiert von Harald und Jörg. Neben einem ausführlichen Gespräch über die wohl größte Videoplattform des Internets, besprechen sie auch die stellenweise schockierend schlechten Einstiege komplexer Spiele. Gegen Schluss des Podcasts wird Dennis noch vor das Mikrofon geholt, um gemeinsam mit Jörg die Vorschau und Userfragen darzureichen. Was euch konkret erwartet, könnt ihr in der Themenübersicht sehen:

00:29 Einen wunderbaren Montag-Morgen wünschen euch die beiden Moderatoren.

01:25 Harald erteilt Jörg und euch NHL 18 -Nachhilfe als Letsplay-Unterstützung.

06:04 Was haben die beiden in den letzten Wochen gespielt?

06:31 Harald hat The Witcher 3 und The Last Guardian vom Pile of Shame geholt.

06:45 Außerdem hat er Horizon - Zero Dawn , The Last of Us und God of War gespielt.

07:45 Pillars of Eternity 2 (im Test) hat ihm keinen leichten Einstieg bereitet...

09:30 ...was zu einer lebhaften Diskussion zwischen den beiden führt.

12:47 Jörg schlägt die Brücke zu Battletech (im Test) und Thrones of Britannia (im Test).

12:47 Jörg schlägt die Brücke zu Battletech (im Test) und Thrones of Britannia (im Test).

17:18 Das Thema der Woche: YouTube . Harald und Jörg sprechen über die Videoplattform, konkret gesagt darüber, welche Regeln und Mechanismen vermeintlich in ihr werkeln. Harald plaudert über seine Erfahrungen in der Vergangenheit und die beiden versuchen zu ergründen, wie als Videospieljournalist Fuß auf YouTube gefasst werden kann.

. Harald und Jörg sprechen über die Videoplattform, konkret gesagt darüber, welche Regeln und Mechanismen vermeintlich in ihr werkeln. Harald plaudert über seine Erfahrungen in der Vergangenheit und die beiden versuchen zu ergründen, wie als Videospieljournalist Fuß auf YouTube gefasst werden kann. 40:50 Nachdem sich Harald verabschiedet hat präsentieren euch Dennis und Jörg die Vorschau. In dieser Woche erwarten euch Tests zu Laser League und der Definitive Edition von Hyrule Warriors sowie ein Erfahrungsbericht zu dem PC-Streaming-Dienst Shadow und Previews zu The Crew 2 und Lego Die Unglaublichen .

44:34 Die erste Userfrage von euph : Ist Steady für die Spieleveteranen interessant?

: Ist Steady für die Spieleveteranen interessant? 45:30 vgamer85 erkundigt sich nach dem YouTube-Wachstum des GG-Kanals.

erkundigt sich nach dem YouTube-Wachstum des GG-Kanals. 46:30 LeeRobo fragt, ob wir über YouTube neue GG-Nutzer gewinnen konnten.

fragt, ob wir über YouTube neue GG-Nutzer gewinnen konnten. 47:17 Drapondur will seine WM-Spielsucht besänftigen.

will seine WM-Spielsucht besänftigen. 48:05 Toxoplasmaa wünscht sich eine Übersetzung des Yakuza 6 -Letsplay-Vorspannes.

wünscht sich eine Übersetzung des -Letsplay-Vorspannes. 50:15 dotdan fände eine E3 2018-Übersichtsseite sehr praktisch.

fände eine E3 2018-Übersichtsseite sehr praktisch. 51:30 Tschüss und eine schöne Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschloßen ist).