Xbox Inside: Insider spricht von „aufregenden Neuigkeiten“ für Forza-Fans

PC XOne

In der kommenden Woche, am 17. Mai 2018, wird Microsoft die dritte Folge von „Inside Xbox“ ausstrahlen, die, wie die Redmonder bereits bekannt gaben, einen großen Fokus auf das kommende Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) haben wird. Doch auch Forza-Fans sollen angeblich auf ihre Kosten kommen. Wie der Insider und Forza-Spieler Alan Walsh zum Wochenende über seinen Twitter-Account verriet, hat Turn 10 Studios „einige aufregende News“, die man mit der Spielerschaft teilen möchte.

Um was es sich genau handelt, wird in dem Tweet nicht konkretisiert. In der Community wird bereits munter über eine mögliche Ankündigung einer neuen Erweiterung für Forza Motorsport 7 (Testnote: 8.5), sowie über eine mögliche Aufnahme des Spiels in Microsofts kostenpflichtiges Abo-Programm Xbox Game Pass spekuliert. Nächste Woche wissen wir mehr.