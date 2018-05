Steam-Weekend-Deals: Publisher-Sales von Devolver Digital & tinyBuild

Steam startet das Wochenende mit zwei Publisher-Sales von Devolver Digital und tinyBuilds. Unter anderem könnt ihr dort aktuell Titel, wie Shadow Warrior 2 (Testnote: 7.0), The Talos Principle, Ruiner, Party Hard, Broforce und The Final Station günstiger bekommen. Darüber hinaus gibt es noch Rabatte auf weitere Titel, wie Deep Rock Galactic (Early Access), Mass Effect 2, Crysis und Age of Wonders 3 (Testnote: 8.5). Als Tagesangebot wurde Marvel vs. Capcom - Infinite (Testnote: 8.0) im Preis reduziert. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):