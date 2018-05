Monster Hunter: Produktion der Verfilmung startet im September

PC XOne PS4

Der Filmproduzent Martin Moszkowicz hat im Rahmen der diesjährigen Internationalen Filmfestspiele in Cannes neue Details zur kommenden Verfilmung der Monster-Hunter-Serie bekannt gegeben. Die bereits im Januar diese Jahres von Capcom und dem Studio Constantin Film angekündigte Umsetzung des Action-Rollenspiel-Franchises für die große Leinwand wird nach Angaben von Moszkowicz noch im September dieses Jahres in die Produktion starten.

Das Budget für das Projekt liegt laut dem Produzenten bei 60 Millionen US-Dollar, die komplett von Constantin Film gestellt werden. Als eine der Hauptdarstellerinnen wurde Milla Jovovich verpflichtet, die die Fans aus Filmen, wie Das fünfte Element, Johanna von Orleans und natürlich der Resident-Evil-Reihe kennen. Letztere wurde von Jovovichs Ehemann Paul W. S. Anderson inszeniert, der für Monster Hunter erneut Platz auf dem Regiestuhl nehmen wird.

Auch der Produzent Jeremy Bolt, der die Resident-Evil-Serie mit verantwortete, kehrt zurück.

Die Spezialeffekte wird das in Toronto ansässige VFX-Studio Mr. X (Hellboy, The Shape of Water) von Technicolor liefern. Moszkowicz verspricht eine „stylische Filmadaption“ des Spiels: „Paul hat immer wieder bewiesen, dass er stylische Filme macht. Es ist eine seiner großen Stärken. Er kann einen Film gut aussehen lassen und er ist sehr visuell“, so der Produzent.

Neben Monster Hunter arbeitet Constantin Film weiterhin am angekündigten Reboot der Resident-Evil-Filmreihe, das, wie zuletzt Resident Evil - The Final Chapter, in und um Kapstadt in Südafrika gedreht wird. Die neuen Filme sollen einen etwas anderen Ansatz als die bisherigen Umsetzungen verfolgen. Jovovich und Anderson sind in das Projekt nicht involviert.