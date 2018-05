Bloodstained - Curse of the Moon von Koji Igarashi angekündigt

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Koji Igarashi, der aktuell mit dem Team von Inti Creates am Kickstarter-finanzierten 2D-Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night (im E3-Bericht) arbeitet, hat heute mit Bloodstained - Curse of the Moon einen weiteren von der Castlevania-Serie inspirierten Titel angekündigt. Bei diesem handelt es sich um das 8-Bit-Spiel, das im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne von Bloodstained - Ritual of the Night als Stretch Goal mitfinanziert wurde.

In dem Video, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, lässt euch Igarashi einen ersten Blick auf den Titel werfen. Ihr schlüpft in die Rolle des schwertschwingenden Dämonenjägers Zangetsu, der auf seinem Weg durch einen gefährlichen Dungeon nicht nur auf bizarre Kreaturen, sondern auch auf hilfreiche Gefährten trifft. Bei diesen handelt es sich um eine junge Frau namens Miriam, den Alchemisten Alfred und den Vampir Gebel. Im Spiel werdet ihr jederzeit zwischen den vier Charakteren wechseln und ihre einzigartigen Fähigkeiten einsetzen können, um weiter zu kommen und neue Pfade des heimtückischen Dungeons zu entdecken.

Bloodstained - Curse of the Moon wird ab dem 24. Mai 2018 für PC (Steam), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PS-Vita und Nintendo 3DS erhältlich sein. Der Preis soll bei 9,99 US-Dollar liegen. Die Unterstützer der Kickstarter-Kampagne, die mehr als 28,00 US-Dollar ausgegeben haben, werden, wie versprochen, mit einem kostenlosen Exemplar des Spiels bedacht.