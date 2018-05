Unforeseen Incidents: Mystery und Humor im handgezeichneten Adventure

PC Linux MacOS

Der Bochumer Entwickler Backwoods Entertainment bringt in Kürze ein klassisches Adventure namens Unforeseen Incidents heraus.

Eigentlich will Harper als Kleinstadt-MacGyver nur den Laptop seines Freundes reparieren, aber das urplötzliche Auftauchen einer blutüberströmten Frau bringt sein Leben auf gänzlich andere Bahnen. Ein tödliches Fieber hält die Stadt in Atem und die Frau scheint der Schlüssel zu einer großen Verschwörung zu sein. Als kleiner Ausblick aus der Closed Beta sei gesagt, dass Backwoods Entertainment eine Mischung aus Humor und Mystery anstrebt, wie man sie aus den neuesten Akte X-Staffeln kennt. An der Geschichte selbst arbeitete auch Alasdair Beckett-King mit, der Adventure-Fans als kreativer Kopf hinter Nelly Cootalot bekannt sein dürfte. Wer sich mit dem schönen, aber ungewohnten Grafikstil anfreunden kann, sollte dieses Spiel auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.

Unforeseen Incidents erscheint am 24.5.2018 auf allen gängigen Plattformen (Steam, GOG, Humble Store und mehr) für Windows, MacOS und Linux zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro.