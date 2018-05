E3 2018: Sony gibt Details zur Pressekonferenz bekannt

PS4

Shawn Layden, der President und CEO der Worldwide Studios bei Sony Interactive Entertainment, hat während eines offiziellen Playstation Podcasts über Sonys Pläne für die Pressekonferenz auf der diesjährigen E3 in Los Angeles berichtet. Diese wird demnach dieses Jahr ein etwas anderes Format haben und sich auf die vier kommenden Spiele Death Stranding, Ghost Of Tsushima, Spider-Man (Preview) und The Last Of Us - Part 2, fokussieren. Dabei möchte Sony laut Layden den Besuchern „exklusive und tiefe Einblicke“ in diese Titel gewähren.

Die vier Playstation-Exklusivtitel werden natürlich nicht das einzige Thema der Pressekonferenz sein. So sind darüber hinaus auch Ankündigungen der Third-Party- und Indie-Titel geplant. Auf die Präsentation neuer Hardware hingegen solltet ihr laut Layden dieses Jahr nicht hoffen. Den offiziellen Playstation-Podcast könnt ihr euch auf soundcloud.com zu Gemüte führen (das Gespräch über die E3 startet etwa ab Minute 5:50). Sonys Pressekoferenz wird hierzulande in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni, um 3:00 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream übertragen.