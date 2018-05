Days Gone: Die erste Stunde im Gameplay-Video

PS4

Sony Interactive Entertainment Bend Studio hat die US-Kollegen von Game Informer in die Entwicklerräume nah Oregon geladen, um in einer umfangreichen Spielsession das kommende Open-World-Survival-Adventure Days Gone (Preview) ausführlich zu präsentieren. Dabei wurde der Redaktion die erste Stunde des PS4-exklusiven Open-World-Survival-Adventures gezeigt.

Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Spielszenen werden dabei von John Garvin, dem Creative Director des Studios und dem Autor hinter dem Spiel, kommentiert. Dieser hat während des Studio-Besuches auch ein paar neue Details zum Spiel verraten (wir berichteten). Days Gone wird irgendwann im kommenden Jahr für die PS4 erscheinen. Einen Termin werden wir möglicherweise im Zuge der diesjährigen E3 erfahren.