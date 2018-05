Spieler mit Job u.a. mit Videos zu Pillars of Eternity 2, Detroit, For the King, Thrones of Britannia

PC

Das GG-User-Projekt Spieler mit Job von joker0222, Major Panno und Vampiro hat einige neue Videos am Start.

Joker0222 hat Detroit - Become Human angespielt. Das neueste Werk von Quantic Dream erscheint Ende Mai, eine Demo für die PS4 ist jedoch bereits jetzt verfügbar. Vampiro nutzte das Freispielwochenende von For Honor,um sich einen Eindruck von dem Actionspiel zu verschaffen. Kürzlich gestartet ist das Let's Play von Vampiro zum Wild-West-Genremix Bounty Train.

Ganz neu im Programm ist das Format "Zwei Stunden", in dem ein Spieler mit Job einen Titel für zwei Stunden, aufgeteilt in sechs in kurzer Abfolge erscheinende Folgen, spielt. Das soll Zuschauern wie auch dem Spieler einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Und bei Gefallen kann daraus auch ein Let's Play werden. Major Panno hat den Anfang gemacht, und zwar gleich doppelt. Los ging es mit seinen Eidnrücken in Total War Saga - Thrones of Britannia. Mit großer Begeisterung hat er auch in Pillars of Eternity 2 - Deadfire reingespielt.

Schließlich ist auch das erste "Let's Play Together" gestartet. Major Panno und Vampiro begeben sich dazu im taktischen Rollenspiel For The King in ein fantastisches Abenteuer.