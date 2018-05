E3 2018: Bethesda laut Pete Hines mit der vielleicht bisher längsten PK

Die diesjährige E3 in Los Angeles wird wie jedes Jahr mit zahlreichen Entwicklern und Publishern aufwarten. Unter den großen Namen ist auch wieder Bethesda dabei, das nach Angaben von Pete Hines mit einer sehr umfangreichen Pressekonferenz vor Ort sein wird. Wie der Vice President of PR & Marketing über seinen eigenen Twitter-Account anmerkte, wird es sich um die bisher vielleicht längste E3-Präsentation des Spieleherstellers handeln:

Die Präsentation startet in einem Monat und ich werde langsam richtig aufgeregt. Wir haben dieses Jahr eine ganze Menge zu zeigen. Es ist die vielleicht längste E3-Show, die wir je gemacht haben. Ich bin nicht sicher, aber sie ist vollgepackt.

Was das Unternehmen konkret zeigen wird, ist zwar bisher noch nicht bekannt, mit Marken, wie Doom, Rage, Wolfenstein, Dishonored, The Elder Scrolls, Fallout und The Evil Within hat der Spielehersteller aber genügend Optionen neue Blockbuster zu entwickeln. Auch komplett neue Marken wären denkbar. Wie wir bereits berichtet haben, wir der Livestream zur Pressekonferenz hierzulande am 11. Juni, zu einer etwas ungünstigen Zeit, um 03:30 Uhr starten. Die Übertragung erfolgt über Twitch, YouTube, Twitter, Facebook und Bethesda.net.