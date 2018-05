Humble Store: Spring Sale gestartet // The Flame in the Flood gratis

PC Switch XOne PS4 MacOS

The Flame in the Flood ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Im Humble Store wurde der große Spring Sale mit zahlreichen Angeboten gestartet. Bis zum 24. Mai 2018, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr dort Titel verschiedener Entwickler und Publisher, wie Bethesda, Sega, Bandai Namco und THQ Nordic günstiger erwerben. Ein paar Beispiele könnt ihr weiter unten einsehen. Mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink. Für den täglichen täglichen Besuch des Stores, sowie für jede fünf Euro, die ihr dort ausgebt, verdient ihr Stempel, die ihr je nach Anzahl für Rabattgutscheine oder Spiele eintauschen könnt.

Darüber hinaus könnt ihr aktuell und noch bis morgen Abend, um 19:00 Uhr das Survival-Spiel The Flame in the Flood kostenlos für eure Steam-Bibliothek ergattern.