Addon zu Star Trek - Bridge Crew bringt die Enterprise D (TNG) ins Spiel

PC PS4

Star Trek - Bridge Crew ab 25,00 € bei Amazon.de kaufen.

Für Trekkies war Star Trek - Bridge Crew sowieso schon die Möglichkeit, einen Traum wahr werden zu lassen. Selbst den Platz von Kirk oder Picard einnehmen; welcher Star Trek Fan will das nicht? Bislang ging das jedoch nur eingeschränkt. So war es zwar möglich auf der klassischen Enterprise zu fliegen und zumindest den Platz von Kirk nacherleben zu können, aber spätestens mit Picard wurde es schon schwer. Was dem Umstand geschuldet ist, dass es in Star Trek - Bridge Crew bislang nur zwei verschiedene Schiffe gab (siehe hierzu auch unseren Test). Dies wird sich nun ändern. Zur Freude der Fans ist es ab dem 22.5.2018 auf der PS4 und ab dem 21.7.2018 auch auf dem PC möglich, die Enterprise NCC 1701-D aus The Next Generation zu fliegen.

Ubisoft hat hierbei aber nicht nur ein neues Schiff ins Spiel gebracht, sondern auch zwei weitere Missionstypen sowie eine neue spielbare Position (Operations). Zudem dürft ihr nun gegen die Romulaner und die Borg antreten. Als neue Missionen wurden Patrouille und Resistenz eingeführt. In Patrouille könnt ihr frei die Galaxie erkunden, werdet Zufallsgefechte austragen und auf Notrufe reagieren können. In Resistenz müsst ihr euch gegen einen Borgkubus erwehren. Um diesen Kampf zu gewinnen, müsst ihr zunächst vor den Borg fliehen und drei Prototyp-Module für das Schiff erlangen. Dabei werden euch die Borg jedoch immer wieder aufspüren und versuchen, euch von eurem Vorhaben abzubringen. Die neue Position Operations ist für die Koordination der weiteren Crew zuständig. Hier können weitere Feinabstimmungen vorgenommen werden, zum Beispiel ob die Sensorleistung durch Besetzung der passenden Station erhöht oder wahlweise der Transporterraum durch mehr Personal optimiert wird. Insgesamt habt ihr 10 Stationen zur Auswahl und natürlich nur beschränkt Personal zur Verfügung, das auch verletzt werden und sterben kann, falls ihr die betreffenden Crewmitglieder nicht auf die Krankenstation verlegt.

Wie viel zusätzlichen Spielanreiz das Addon bringen wird, können wir natürlich noch nicht sagen. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass es, wie auch das Hauptspiel, ohne VR-Brille gespielt werden kann und erneut über die Plattformen hinweg funktionieren wird.