Nintendo Classic Mini NES: Goldene Version mit neuen Spielen in Japan

Nintendos Retro-Konsole Nintendo Classic Mini wird anlässlich des 50. Geburtstages des japanischen wöchentlichen Manga-Magazins Weekly Shōnen Jump in einer neuen Version in Japan auf den Markt kommen. Die „Weekly Shonen Jump 50th Anniversary Edition“ des im Herkunftsland als „Nintendo Classic Mini - Family Computer“ bezeichneten Systems wird in der Farbe Gold ausgeliefert und soll mit einem komplett neuen Spiele-Lineup aufwarten. Die Liste umfasst unter anderem Titel, wie Destiny of an Emperor, Fist of the North Star, Captain Tsubasa 2, Dragon Quest und Dragon Ball 3 - Gokuden. Nachfolgend alle Spiele im Überblick:

Ankoku Shinwa - Yamato Takeru Densetsu

Captain Tsubasa

Captain Tsubasa 2

Dragon Ball 3 - Gokuden

Dragon Ball Z - Kyoushuu! Saiyajin

Dragon Ball - Shenron no Nazo

Dragon Quest

Famicom Jump 2 - Saikyo no Shichinin

Famicom Jump - Hero Retsuden

Fist of the North Star

Hokuto no Ken 3 - Shin Seiki Souzou Seiken Retsuden

Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsusen

Magical Taluluto-kun - Fantastic World

Rokudenashi Blues

Saint Seiya - Ougon Densetsu

Saint Seiya - Ougon Densetsu Kanketsu-hen

Sakigake!! Otokojuku Shippuu Ichi Gou Sei

Sekiryuuou

Tag Team Match - Muscle

Tenchi o Kurau (Destiny of an Emperor)

Das Gerät wird in Japan am 7. Juli dieses Jahres veröffentlicht und soll dort zum Preis von 7.980 Yen (umgerechnet etwa 60 Euro) über die Ladentheken gehen. Dass diese Variante der Mini-Classic-Konsole es auch in den Westen schaffen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich.