Days Gone: Creative Director gibt weitere Details zum Spiel bekannt

PS4

John Garvin, der Creative Director von SIE Bend Studio, hat in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Game Informer ein paar neue Details zum kommenden Open-World-Zombie-Survival-Adventure Days Gone (Preview) verraten. Der PS4-exklusive Titel wird in der finalen Version laut dem Entwickler auf beiden Konsolen (PS4 und PS4 Pro) mit 30 Bildern Pro Sekunde laufen. Auf dem leistungsstärkeren System wird die Auflösung dabei via Checkerboard auf 4K (Ultra-HD) skaliert.

Wie Garvin bestätigte, wird der Protagonist Deacon der einzige spielbare Charakter sein. Ihr werden im Verlauf der Handlung also keine anderen Figuren steuern können. Die Spielwelt soll versteckte Gegenstände für Sammler und Entdecker enthalten. Wenn ihr mit der rund 30 Stunden umfassenden Kampagne durch seid, werdet ihr die Welt weiterhin frei erkunden können. Unterwasserpassagen wird es in Days Gone wohl nicht geben, denn Deacon weigert sich zu schwimmen. Warum, soll im Laufe der Geschichte begründet werden. Die Infizierten im Spiel werden bekannterweise nicht als „Zombies“, sondern als „Freakers“ bezeichnet. Wie Garvin bestätigt, soll das Wort „Zombie“ überhaupt kein einziges Mal im Spiel vorkommen.

Die Entwickler haben für Days Gone einen Fotomodus geplant, der allerdings aktuell noch nicht im Spiel ist. Garvin wurde auch auf den Soundtrack angesprochen und verriet, dass dieser von Nathan Whitehead komponiert wurde, der in der Vergangenheit unter anderem Musik für Spiele, wie Gears of War 3 (Testnote: 9.0) und Jak and Daxter - The Lost Frontier und Ratchet & Clank - A Crack in Time (Testnote: 8.5) beisteuerte. Bisher wurde der Release von Days Gone lediglich mit 2019 angegeben. Das Spiel soll laut Garvin aber definitiv noch vor The Last of Us 2 erscheinen. Das Video-Interview mit insgesamt 157 Fragen und Antworten findet ihr unter dem Quellenlink.