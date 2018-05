Neo Geo Mini offiziell vorgestellt: Details und erste Bilder

andere

Nachdem SNKs kommende Mikro-Konsole Neo Geo Mini bereits in einem Leak im Voraus enthüllt wurde, stellte der japanische Hersteller das Gerät nun offiziell vor. Das System erscheint in der Miniform eines Neo-Geo-MVS-Automaten mit 16,2 cm Höhe, 13,5 cm Breite und 10,8 cm Tiefe. Das Gewicht Beträgt 600 Gramm. Der Bildschirm ist 8,9 cm (3,5 Zoll) groß.

Die Mini-Konsole verfügt über einen HDMI-Port zum Anschluss an die TV-Geräte, zwei Controller-Anschlüsse sowie einen Kopfhöreranschluss. Ein Netzteil wird ebenfalls mitgeliefert. Insgesamt soll das Gerät 40 vorinstallierte Neo-Geo-Klassiker bieten. Welche das sind, hat SNK zwar bisher nicht verraten, wie aber vorab bekannt gegeben wurde, soll die Auswahl Titel aus populären Spielserien wie King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown und Metal Slug umfassen. Die ersten fünf Bilder der Konsole, die ihr in unserer Bildergalerie anschauen könnt, zeigen unter anderem Spiele wie Metal Slug 2, Real Bout Fatal Fury und Samurai Shodown 5 Special.

Das Neo Geo Mini soll in zwei Designs auf den Markt kommen. Das Modell in den Farben Rot, Weiß und Blau ist für Japan bestimmt, während die Variante Blau, Weiß und Schwarz weltweit vertrieben wird. Über den Preis oder Termin hat SNK bisher noch nicht gesprochen.