Overwatch: Mercy-Benefizskin „Rosa“ kommt Brustkrebsforschung zugute

PC XOne PS4

Overwatch ab 36,00 € bei Amazon.de kaufen.

Blizzard Entertainment ist immer für Überraschungen gut und so ist seit dem 8. Mai ein neues, kostenpflichtiges Aussehen für die Heldin Mercy im Actionspiel Overwatch verfügbar. Da die Wissenschaftlerin Dr. Angela Ziegler (alias Mercy) sich der Unterstützung und Heilung anderer Menschen verschrieben hat, wird mit dem neuen Skin die Breast Cancer Research Foundation (kurz: BCRF; auf Deutsch: Stiftung für Brustkrebsforschung) gefördert.

Der Skin namens „Rosa“ ist nur vom 8. bis zum 21. Mai 2018 auf PC, Playstation 4 und Xbox One erwerbbar. Die fälligen 14,99 Euro kommen laut Eigenaussage komplett der Forschung zugute (als Minimalspende gibt das Unternehmen den Betrag von 250.000 US-Dollar an). Außerdem kann der Skin nicht nur für den eigenen Account gekauft, sondern auch an Freunde verschenkt werden.

Im offiziellen Blog gab Blizzard darüber hinaus bekannt, dass die Brustkrebs-Forschung auch durch den Erwerb eines speziellen T-Shirts unterstützt werden kann, dessen Entwurf vom Community-Artist Vickisigh stammt. Zudem sind besondere Sprays und Spieler-Icons über Twitch-Drops erhältlich, die in den entsprechenden Spenden-Streams verfügbar sind.