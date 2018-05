PES 2019 erscheint am 30. August, neue Lizenzen und Features

PC XOne PS4

Das Teaserbild stammt aus PES 2018 und zeigt die Heimstätte von Borussia Dortmund

Der frühe Vogel soll ja bekanntlich den Wurm fangen. Nachdem Konami mit seiner Fußballsimulation PES 2018 (im Test: Note 8.5) 2017 rund zwei Wochen vor dem Konkurrenten FIFA 18 (im Test: Note 9.0) aus dem Hause Electronic Arts an den Start ging, könnte der zeitliche Vorsprung dieses Jahr noch größer ausfallen. Wie der japanische Publisher heute bekannt gab, wird PES 2019 nämlich bereits ab dem 30. August im Handel stehen.

Für die diesjährige Ausgabe verspricht Konami unter anderem "eine große Menge neuer Lizenzen", was sowohl Fußball-Ligen, Stadien, aber auch Partnerschaften mit bestimmten Vereinen umfassen soll. Der brasilianische Mittelfeldspieler Philippe Coutinho, aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag, soll dabei eine besondere Rolle spielen. Ob die darüber hinausgeht, dass 26-jährige womöglich das Cover ziert, verrät Konami noch nicht. Dafür allerdings gab der Publisher bekannt, dass es eine nach dem ehemaligen englischen Star David Beckham benannte Sonderausgabe von PES 2019 geben wird – ihr wisst schon, das ist der Typ mit der dünnen Stimme, der bei Elfmetern gerne mal ausrutschte, und dem Ex-"Spice Girl" als Ehefrau.

Spielerisch will Konami das "realistische Gameplay der Spielereihe" auf die nächste Ebene bringen. Dabei sollen insbesondere die Spielstile bekannter Stars ins Zentrum rücken – wäre Marko Marin dabei, würde er also wohl im Strafraum des Gegner regelmäßig den berühmt, berüchtigten "Hubschraubereinsatz" vollziehen, während Oliver Kahn in der Halbzeitpause womöglich seine Gemeinsamkeiten mit Donkey Kong eruieren würde.

Konkret aber geht es aber auch um andere Features, die den Realismus mehren sollen. So soll sich die Erschöpfung der Spieler sowohl sichtbar als auch spielerisch auf den Verlauf der Partie auswirken. Darüber hinaus soll es neue Schussmechaniken geben, eine verbesserte Ballphysik und einen noch realistischeren Einfluss der Position des Spielers zum Ball. Des Weiteren soll durch eine neue Physikberechnung des Tornetzes der Schuss eines Spielers satter wirken. Also wahrscheinlich in etwa so wie bei den Elfmetern von Ingo Anderbrügge, die mit ihrer Wucht notfalls den Ball mitsamt des Keepers hinter die Torlinie befördert hätten.

Außerdem kündigt Konami native 4K-Auflösungen samt HDR auf sämtlichen Plattformen an, eine verbesserte Beleuchtungs-Engine sowie aufgewertete Texturen für Spielbelag und Publikum. Ohne es im Rahmen dessen explizit zu erwähnen, fallen damit erstmals die Umsetzungen für PlayStation 3 und Xbox 360 weg. In PES 2019 wird es zudem wieder Schnee geben – und damit meinen wir den Wettereffekt und nicht etwa jene Substanz, die Christoph Daum seinerzeit ein wenig fickrig machte und dank Uli Hoeneß schnell vom Kandidat zum neuen Bundestrainer ins Abseits stellte.

Weitere Details zum Spiel will Konami in den kommenden Wochen und Monaten bis zum Release bekannt geben.