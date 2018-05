Anthem: Release-Zeitraum eingegrenzt

PC XOne PS4

Der Entwickler und Publisher Electronic Arts hat den Veröffentlichungszeitraum für Biowares kommendes Online-Multiplayer-Action-Rollenspiel Anthem eingegrenzt. Wie der Chief Operating Officer und Chief Financial Officer des Unternehmens, Blake Jorgensen, im Rahmen einer kürzlich stattgefundenen Telefonkonferenz mit den Investoren und Analysten bekannt gab, wird der Titel im letzten Monat des laufenden Geschäftsjahres erscheinen.

Der Release des Titels wurde somit auf den März 2019 festgelegt. Als Plattformen wurden bisher PC, Xbox One und die PS4 bestätigt. Ein konkretes Datum werden wir möglicherweise bereits auf der geplanten EA-Play-Pressekonferenz von Electronic Arts im Zuge der diesjährigen E3 in Los Angeles erfahren. Diese findet am Samstag, den 9. Juni 2018, um 20 Uhr (deutscher Zeit) statt. Dort soll neben Anthem auch ein neuer Battlefield-Ableger präsentiert werden.