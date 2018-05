Humble Bundle - The Humble War Gamez Bundle mit Rising Storm 2

PC

Bis zum 22.5.2018 könnt ihr euch auf humblebundle.com mit Kriegsspielen zum Preis eurer Wahl eindecken. Mit der dritten Stufe könnt ihr euch beispielsweise Rising Storm 2: Vietnam - Digital Deluxe freischalten und euch in eine authentische Nachbildung des Vietnamkrieges stürzen. Mit bis zu 64 Spielern könnt ihr dort in Schlachten mit den US-Truppen und denen der Vietnamesen taktische Aktionen ausführen. Wie immer könnt ihr entscheiden, ob ihr euer Geld zwischen den Entwicklern, den Betreibern von Humble Bundle oder einer wohltätigen Organisation aufteilen wollt, in diesem Fall der Comic Relief USA's Red Nose Day.

Stufe 1 (ab 0,85 Euro)

Stufe 2 (ab aktuell 3,56 Euro)

Stufe 3 (ab 8,40 Euro)

Rising Storm 2: Vietnam - Digital Deluxe

Die Spiele erhaltet ihr alle als Steam-Key für Windows. Der Link zum Spiele-Paket befindet sich in den Quellen.