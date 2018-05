Summoners War: Update V. 3.8.5 // Spezial Burning Time Event

iOS Android

Bei dem mobilen Rollenspiel Summoners War - Sky Arena könnt ihr demnächst am Spezial-Burning-Time-Event teilnehmen. Dort sammelt ihr in festgelegten Zeiträumen entweder die doppelte Anzahl an Manasteinen oder Erfahrungspunkte. Das Event findet vom 10. Mai 8:00 Uhr bis zum 16. Mai 21:00 Uhr (MESZ) statt. Die Boni können in allen Szenarienbereichen aller Schwierigkeitsstufen erspielt werden. Der "Geheime Dungeon" und die "Halle der Helden" sind ausgeschlossen.

Das am 8. Mai erschienene Update mit der Versionsnummer 3.8.5 für Android und iOS wird vom Entwickler Com2uS mit der Beseitigung bei der Auswahl des Arena-Verteidigungsdecks beschrieben. Weiterhin verspricht der Entwickler, ein besser geeignetes und ausgewogeneres Matching-System in der Arena bereitzustellen.

