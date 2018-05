Jurassic World - Evolution: Die ersten 20 Minuten im Gameplay-Video

PC XOne PS4

Mit Jurassic World - Evolution wird der britische Spielehersteller Frontier Developments (Planet Coaster - Testnote: 8.5) im kommenden Monat seine neue Wirtschaftssimulation rund um den Dino-Vergnügungspark für PC und Konsolen veröffentlichen. In einem neuen Gameplay-Video, das im IGN-First-Programm erschien, zeigen euch die Entwickler die ersten 20 Minuten im Spiel.

Bei euren ersten Schritten auf dem Weg zum vollwertigen Freizeitpark werdet ihr von Dr. Ian Malcolm begleitet, der in der englischsprachigen Version von Jurassic World - Evolution vom Schauspieler Jeff Goldblum vertont wird, der die Rolle bekanntlich in der ersten beiden Originalkinofilmen von Steven Spielberg verkörperte und auch in der neuen Filmtrilogie dabei ist. Das Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Jurassic World - Evolution wird ab dem 12. Juni für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.