State of Decay 2: PC-Systemanforderungen bekannt

PC

State of Decay 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

State of Decay 2 ab 29,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der Publisher Microsoft gab anlässlich der nahenden Veröffentlichung von State of Decay 2 (im gamescom Bericht) die Systemanforderungen für die PC-Version des Open-World-Zombie-Survival-Spiels bekannt. Diese fallen recht moderat aus. So sollen für die vollen Details im Spiel schon eine Geforce GTX 960 und ein Intel i5 4570 ausreichen. Beim Arbeitsspeicher müssen es in hohen Einstelllungen allerdings schon 16 GB sein. Hier die Anforderungen im Detail:

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel i5-2500 mit 2.7 GHz oder AMD FX-6300

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 760 oder AMD Radeon HD 7870

Grafikspeicher: 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

DirectX: Version 11

Empfohlene Hardware:

Betriebssystem: Windows 10 mit 64 Bit

Prozessor: Intel i5 4570 mit 3.2 GHz oder AMD FX-8350

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 960 oder AMD Radeon R9 380

Grafikspeicher: 4 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

DirectX: Version 11

State of Decay 2 wird noch diesen Monat, am 22. Mai 2018, als Teil von Microsofts Play-Anywhere-Programms für PC und die Xbox One erscheinen. Gleichzeitig wird der Titel auch in das Angebot des kostenpflichtigen Xbox-Game-Pass-Abonnements aufgenommen.