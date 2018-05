PC

Football Tactics and Glory ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usern Der Marian, Zaunpfahl, Vampiro und Dominius betreut.



Die Fußballligen stehen kurz vor ihrer Sommerpause, doch Rettung naht: Schon Mitte Juni startet die Weltmeisterschaft. Sollte euch das immer noch nicht reichen, könnte Football Tactics and Glory für die Fußballbegeisterten unter euch der richtige Lückenfüller sein. Im Kern ist der Titel des ukrainischen Indiestudios Creoteam eine klassische Fußballmanagementsimulation. Das Besondere sind jedoch die rundenbasiert ausgetragenen Matches. Wir haben uns die Early-Access-Fassung (am 1.6. soll nach aktuellen Plänen die finale Version erscheinen) angesehen.

Die Zahlen zeigen die Erfolgswahrscheinlichkeiten an. Je niedriger, desto besser für euch.

Zug um Zug zum Tor mit dem Ball

Beim ersten Spielstart von Football Tactics and Glory führt euch ein Tutorial direkt in die Grundlagen des rundenbasierten Fußballspiels ein. Das Spielfeld ist in quadratische Felder aufgeteilt. Es erinnert zunächst an Blood Bowl, spielt sich dann aber doch sehr anders. Ihr könnt pro Runde bis zu drei Aktionen durchführen, vom Bewegen übers Passen, den Schuss auf Tor bis hin zum Einsatz von Spezialfähigkeiten eurer Spieler. Der Erfolg der einzelnen Aktionen ist vom Zufall abhängig, die Fähigkeiten der Kicker wirken sich dabei auf die Erfolgswahrscheinlichkeit aus. Verliert ihr den Ball an einen gegnerischen Spieler, endet der Zug für euch sofort.



Die virtuelle Spielzeit von 90 Minuten ist rundenbasiert flott weggespielt, für ein Match benötigt ihr üblicherweise nur einige Minuten. Somit bringt ihr auch das Tutorial schnell hinter euch und startet die eigentliche Managementsimulation. Nachvollziehbarerweise bietet Football Tactics and Glory als Indiespiel keine Lizenzen der europäischen Ligen. Ihr könnt aber aus vielen Städten euren Wunschverein wählen, der dann einfach ein “FC” als Namen erhält. Auch die zugeordneten Vereinsfarben orientieren sich an denen der echten Vereine.

Die passende Aufstellung kann spielentscheidend sein.

Vom Amateurclub zur Meisterschaft

Eure Aufgabe ist es, durch kluges Management euren Verein von der Amateurliga über mehrere Saisons zum Titelgewinn in der ersten Liga zu führen. Zum Start seid ihr dank einiger alter, erfahrener Spieler, die eurem Verein nach Zwangsabstieg noch einige Monate erhalten bleiben, den Gegnern recht überlegen. Dennoch solltet ihr früh die Entwicklung von Nachwuchsspielern, Scouting und Transfers berücksichtigen.



Darüber hinaus könnt ihr eure Spieler zwischen den Matches trainieren, euer Stadion ausbauen, die Aufstellung an den jeweiligen Gegner anpassen und einiges mehr. Erschöpfte Spieler könnt ihr während eines Spiels auswechseln. Verletzungen durch Fouls führen dazu, dass die Spieler dann einige Tage genesen müssen. Für den Einsatz auf dem Platz erhalten die Spieler Erfahrung, mit der ihr weitere Fähigkeiten erlernen oder Boni freischalten könnt. So macht ihr beispielsweise einen Spieler zum Publikumsliebling oder Allrounder auf dem Platz.

Der Zoom der Kamera rückt die maximal ihren Zweck erfüllende Optik ins Rampenlicht.

Fazit

Football Tactics and Glory bietet trotz schlichter Aufmachung eine hohe Komplexität in der Managementsimulation. Auch die einzelnen rundenbasierten Fußballpartien spielen sich hier sehr flott und spannend. Die gelungenen Animationen der 3D-modellierten Spieler verleihen dem Ganzen einen charmanten Wuselfaktor und belohnen euch mit unterschiedlichen Torjubeln. Der Aufstieg über die Ligen und das “Mitwachsen” eurer Spieler hat mich am Spiel gefesselt, und auch ohne Ligalizenzen konnte ich mit meinem Wunschverein mitfiebern. Matches gegen menschliche Spieler sind sowohl online als auch per Hot-Seat an einem Rechner möglich. Zudem lassen sich die Spielergebnisse auch automatisch berechnen oder im Zuschauermodus KI-gesteuert betrachten, so dass Football Tactics and Glory auch als reine Managementsimulation spielbar ist.