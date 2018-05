Auf ein Bier: Jörg Langer über die Entwicklung von GamersGlobal

Nach Episode 63 war Jörg Langer nun ein zweites Mal im Podcast Auf ein Bier zu Gast, in der gestrigen Folge 161. Das nächste Mal könnte es also in Folge 224 soweit sein. Oder aber, je nach Rechenoperation, auch in Folge 411.

Anders als vor rund zwei Jahren stand dieses Mal nicht Jörgs GameStar-Karriere im Vordergrund, sondern die Entwicklungsgeschichte von GamersGlobal seit 2007 bis hin zum aktuell laufenden Relaunch. In der mehr als zwei Stunden langen Folge steht Jörg André Peschke und Jochen Gebauer etwa zu dem neuen Fokus auf Videotests sowie die subjektive Wertungsfindung Rede und Antwort. Darüber hinaus kommen zahlreiche weitere Themen wie Jörgs Umgang mit der Community und die finanzielle Machbarkeit einer unabhängigen Spieleseite zur Sprache.

Auf ein Bier Folge 161: Auf der Suche nach der perfekten Nische steht als kostenlose Ausgabe auf der offiziellen Website zum Anhören und zum Download zur Verfügung.