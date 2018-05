Tim Sweeney: „Spieleentwickler sollten über Raytracing nachdenken“

Tim Sweeney, Programmierer-Legende und Gründer von Epic Games (Unreal Engine, Fortnite), hat in der Printausgabe der britischen MCV (via WCCFTech) für Mai 2018 über die Zukunft der Raytracing -Technologie gesprochen. Laut dem Macher werde diese zunehmend wichtiger und sollte in zukünftigen AAA-Spielen von den Entwicklern unbedingt berücksichtigt werden.

Es stellte sich heraus, dass bei etwa 25 Teraflops pro Sekunde Raytracing der beste Weg ist, realistisch aussehende Pixel darzustellen. Die Demo, die wir auf der diesjährigen Game Developers Conference in Zusammenarbeit mit ILMxLab präsentiert haben, geht in diese Richtung. Ein Teil der Szene wird gerendert und ein anderer Teil, wie all die Schatten und Reflektionen, werden durch Raytracing erzeugt. Wie Kinofilme, werden auch zukünftige Spiele-Engines dies übernehmen. Ihr werdet mehr und mehr Raytracing-Elemente in unseren Szenen sehen und ich denke in rund zehn Jahren von heute an werdet ihr möglicherweise nichts außer Raytracing in unseren Engines finden.

Laut Sweeney sollte jeder Entwickler, der ein AAA-Projekt startet, über Raytracing nachdenken, denn die nötige Power könnte schon in naher Zukunft von einer einzelnen GPU bereitgestellt werden .„Wir werden es zwar nicht so bald in den Smartphones sehen, aber die Entwicklung der GPUs schreitet zügig voran. Man wird vielleicht schon in rund zwei Jahren Grafikprozessoren mit entsprechender Rechenleistung im High-End-Bereich vorfinden“, so Sweeney.