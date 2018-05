Call of Duty - Black Ops 4: Weitere Hinweise auf Battle.net-Release

PC XOne PS4

Schon Anfang März gab es auf der offiziellen Homepage von Call of Duty - Black Ops 4 Hinweise darauf, dass der kommende Ego-Shooter möglicherweise in der PC-Version nicht mehr wie bisher auf Steam, sondern, wie zuletzt Destiny 2 (Testnote: 8.5), exklusiv über Battle.net erscheinen wird. Nun wurden im Netz weitere Hinweise darauf entdeckt.

So hat die Website Gaming Intel ein paar Bilder veröffentlicht, die das Spiel in Blizzards Launcher, direkt unter Destiny 2 zeigen. Außerdem wird Treyarchs Titel auf einem weiteren Bild zum Vorbestellen für die Battle.net-Nutzer angeboten. Die Bilder sollen laut der Quelle eine internationale LAN-Version des Clients zeigen, die vom Qualitätssicherungsteam genutzt wird.

Wie die Redaktion zudem erfahren haben will, seien Activision und Treyarch derzeit sehr darum bemüht, die beste PC-Version seit Call of Duty - Black Ops 2 (Testnote: 9.0) abzuliefern, um den potentiellen Unmut der Spieler wegen dem Wechsel von Steam zu Battle.net zu dämpfen. Laut dem vermeintlichen Insider will Activision Battle.net zukünftig stärker als Plattform für seine Titel fördern, um die Kosten für die Nutzung von Steam und ähnlichen Diensten zu reduzieren.

Battle.net soll sich zudem angeblich in Zukunft in eine ähnliche Richtung, wie Epic Games Launcher entwickeln und Cross-play mit anderen Plattformen, wie Xbox One und die PS4 ermöglichen. Damit möchte Activision laut der Quelle vor allem Epics stärkstem Titel Fortnite Konkurrenz machen. Ob diese Funktionen sich überhaupt schon in der Entwicklung befinden, konnte der Insider nicht mit Sicherheit sagen. Sollte das Gerücht stimmen, bereitet der Publisher möglicherweise Blizzards Launcher für den eigenen Battle-Royale-Modus, der gerüchteweise Teil von Call of Duty - Black Ops 4 sein wird. Offiziell wurde davon natürlich noch nichts bestätigt, weshalb ihr die ganzen Aussagen vorerst mit Vorsicht genießen solltet.