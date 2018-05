Christoph hat das Wochenende mit Basteln verbracht, Jörg hat sich die letzten Missionen in Battletech gegeben. Ihre Erfahrungen möchten sie nun mit euch in einem extralangen 56-Minuten-MoMoCa teilen.

Christoph und Jörg beginnen die Woche mit einem extralangen Montagmorgen-Podcast, der mehr als 56 Minuten auf die Audiowaage bringt. Was euch darin erwartet, entnehmt ihr der folgenden Timeline:

00:28 Jörg und Christoph wünschen einen wundervollen guten Morgen...

00:43 ... und lassen Folge 4 von Hauptmenü Revue passieren

01:42 Christoph hat sich die restlichen Labo -Bausätze mitgenommen und das Piano zusammengebastelt. Ob sein Fazit anders als beim Motorrad-Bausatz ausfällt?

06:00 Jörg zeigt sich vom Bausatz beeindruckt, sieht aber klare Schwächen

09:19 Eine kurzer Zwischenstand zum Yakuza 6 -Letsplay (zur Letsplay-Serie)

10:48 Bosch Staffel 3 fängt vielversprechend an, findet Christoph

12:30 Die verspätete Podcast-Übersicht

14:02 Jörg hat Battletech (im Test) durchgespielt und fasst seine weiteren Erfahrungen, unter anderem zu den Ladezeiten und den letzten Missionen, ausführlichst zusammen

29:48 Die Vorschau: Harald startet ein NHL 18 -Letsplay, Pillars of Eternity 2 im Test und in der Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich, Total War Saga - Thrones of Britannia im Kurztest, Jörgs Spielemonat und Laser League im Test

34:55 Das Thema der Woche: Jan Theysen von King Art Games im Interview zu Iron Harvest . An dieser Stelle präsentieren wir euch das bereits in Hauptmenü #4 enthaltene Interview in ungekürzter Audioform. Solltet ihr das RTS-Projekt auch nach Abschluss der Kickstarter-Kampagne noch unterstützen wollen, könnt ihr es über die Website vorbestellen.

49:47 Elfant hat eine Frage zu den Forenmedaillen

50:19 Ratcatcher spricht die Datenschutz-Grundverordnung an

50:53 Ganon möchte wissen, wie entschieden wird, wer welche SdK macht

51:27 Kriesing fragt, wie viele PP für Farmer's Dynasty uncut zurückgezahlt wurden

51:50 Hendrik rätselt, ob sich die Premium Points überhaupt lohnen

52:46 Zerberus77 fragt, wie sich bei Jörg berufliches und privates Spielen unterscheiden

54:34 Tasmanius fehlen die Alternativen in unseren Spieletests

fehlen die Alternativen in unseren Spieletests 55:30 Kurz vor Durchbrechen der Stundenmarke verabschieden wir uns

