Battletoads: Rare soll angeblich an einer Rückkehr der Marke arbeiten

andere

Battletoads ab 399,90 € bei Amazon.de kaufen.

Rare und Microsoft sollen angeblich die Rückkehr von Battletoads planen. Das zumindest hat der Komponist David Wise auf seiner Homepage behauptet. Dieser listete kürzlich auf seiner Website die Spiele auf, an denen er mitwirkte. Neben Donkey Kong Country - Tropical Freeze (im Test) von Nintendo, Snake Pass (Testnote: 5.0) von Sumo Digital und Yooka-Laylee (Testnote: 7.5) von Playtonic Games wird auch das Projekt Battletoads 20/20 von Rare erwähnt.

Wise hat den Eintrag inzwischen wieder von der Homepage entfernt. Dieser kann jedoch weiterhin über Google Cache eingesehen werden. Sollte es sich hierbei nicht um einen Fehler, sondern um eine zu früh enthüllte Info handeln, werden wir möglicherweise in Kürze eine Ankündigung dazu sehen. Microsoft kündigte bereits an, dass die E3-Pressekonferenz in diesem Jahr die bisher größte sein und diverse Überraschungen enthalten wird. Man kann also durchaus gespannt sein, ob unter den Neuankündigungen auch Battletoads auftaucht.

Battletoads ist eine Beat 'em-up-Serie von Rare, die vor allem für ihren knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt war. Der erste Teil erschien im Jahre 1991 für die NES-Konsole und wurde später auch für Mega Drive, Game Gear und Amiga CD32, sowie unter dem Titel Battletoads in Ragnarok's World auch für das Game Boy portiert. Nintendos Handheld bekam 1993 zudem ein Spin-off, das, wie der Erstling einfach Battletoads hieß und trotz der gleichen Cover-Art und Namen mit anderen Levels und Spielmechaniken aufwartete.

Bis 1994 wurden noch mit Battletoads in Battlemaniacs, Battletoads & Double Dragon und Battletoads Arcade drei direkte Nachfolger der Serie produziert. Durch den Erfolg des ersten Teils gab es 1992 gar ein Versuch, eine Serie aus dem Spiele-Franchise als direkte Konkurrenz zu Teenage Mutant Ninja Turtles zu machen. Der vom kanadischen Filmstudio DIC Entertainment in Zusammenarbeit mit Rare und dem Spielestudio Tradewest produzierte Pilot rund um die drei Charaktere Rash, Zitz und Pimple hat es jedoch nie in die Serienproduktion geschafft.