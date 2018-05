Nintendo: „Die Switch muss die Zahlen der Wii nicht erreichen“

Switch

Mit der Wii hat Nintendo seinerzeit riesige Verkaufserfolge gefeiert und konnte mit weltweit mehr als 101 Million verkauften Einheiten beide Konkurrenten Sony und Microsoft in Hinblick auf die Verkaufszahlen weit hinter sich lassen. Nachdem der Nachfolger WiiU mit gerade mal 13,5 Millionen Exemplaren nicht an diesen Erfolg anknüpfen konnte, hat Nintendo mit der Switch wieder einen Verkaufsschlager auf den Markt gebracht, der das Potential hat, die Zahlen der Wii zu erreichen. Doch dies sei gar nicht das Ziel, wie Nintendos noch Präsident Tatsumi Kimishima kürzlich in einer Frage-und-Antwort-Runde mit den Investoren erklärte.

Laut Kimishima zielt Nintendo nicht unbedingt darauf ab, mit der Switch die Verkaufszahlen der Wii zu erreichen, oder gar zu übertreffen: „Der Maßstab ist nicht, ob die Switch in Hinblick auf die Verkaufszahlen die Gesamtverkäufe der Wii übertreffen kann, sondern eher, dass wir uns anpassen, auf die Veränderungen des Marktes reagieren und danach streben, die Nintendo Switch so lange wie möglich zu verkaufen“, erklärte der Geschäftsführer. Bereits im Februar dieses Jahres, sagte Kimishima, dass die Switch möglicherweise einen längeren Lebenszyklus als andere Konsolen haben wird. Das Ziel sei es, das System für eine möglichst lange Zeit relevant und konkurrenzfähig zu halten.

Um dies zu erreichen, müsse man die Verbraucher weiterhin für die Switch begeistern, indem man das Gerät kontinuierlich mit neuen Spielerfahrungen versorgt: „Ich kann heute nicht ins Detail gehen, aber unser Unternehmen hat viel Erfahrung mit dem Verkauf von Spielsystemen und wir werden alles, was wir gelernt haben, einschließlich unserer Fehler, aktiv in unsere Planung einbeziehen“, so der Macher. Wie wir kürzlich berichtet haben, wird Kimishima am 28. Juni 2018 seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Als Nachfolger wird ab diesem Datum Shuntaro Furukawa seinen Posten als der neue CEO des Unternehmens übernehmen.