Smoke and Sacrifice: Survival-Rollenspiel hat einen Termin

PC Switch XOne PS4

Das von Hand animiertes Survival-Rollenspiel Smoke and Sacrifice von Solar Sail Games hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Das Spiel wird nach Angaben des Publishers Curve Digital noch Ende diesen Monats, am 31. Mai 2018, für den PC und die Nintendo Switch erscheinen. Umsetzungen für Xbox One und die PS4 sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Smoke and Sacrifice soll die besten Elemente moderner Survival-Klassiker aufgreifen und diese durch eine persönliche Story ergänzen: „Widme dich dem Handwerk, kämpfe, überlebe und erkunde die weite offene Welt in einem handgemalten gotischen Abenteuer, in dem jede Figur eine Geschichte zu erzählen hat“ heißt es seitens der Entwickler. Ihr schlüpft in die Rolle von Sachi, die auf der Suche nach dem Schicksal ihres Kindes eine handgezeichnete Fantasiewelt erkundet, die von grotesken Kreaturen und feindseligen Pflanzen bewohnt wird. Der Titel soll mit einem komplexen Ökosystem aufwarten, das eine lebende Umgebung simuliert, in der die Tiere einer Nahrungskette folgen, einander jagen und sich auch vermehren können. Einen Trailer zur Switch-Version des Spiels könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: