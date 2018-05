Shadow of the Tomb Raider: Eidos möchte „Trial and Error“ vermeiden

PC XOne PS4

Shadow of the Tomb Raider ab 46,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Tomb Raider ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eidos Montreal arbeitet derzeit bekannterweise an The Shadow of the Tomb Raider (Preview), das Ende vergangener Woche offiziell vorgestellt wurde und noch dieses Jahr die Geschichte von Lara Croft fortsetzen wird. In einem Interview in der Juni-Printausgabe von PC Gamer (via WCCFTech) sprach der Gameplay Director Vincent Monnier über die Ziele des Studios bei der Gestaltung der Spielerfahrung und gab an, dass das Entwicklerteam die frustrierenden Trial-and-Error-Passagen möglichst vermeiden möchte. „Wir wollen diese Situationen vermeiden, in denen du erst sterben muss um zu verstehen, was da genau passiert“, so der Entwickler.

Ein Weg dies zu bewerkstelligen sei die Spieler selbst an physikalischen Objekten herumtüfteln und ihn Dinge verschieben zu lassen, um festzustellen, was wohin gehört, wie etwas funktioniert und welche Schritte dabei zu seinem Ableben führen könnten. Diese Möglichkeit, die Gefahr vorauszuahnen sei letztendlich auch der Grund, weshalb sich die Spieler in der Regel nicht vom Spiel betrogen fühlen. Wie gut es den Machern gelingt, werden wir spätestens am 14. September erfahren. Dann wird The Shadow of the Tomb Raider für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.