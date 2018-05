Destiny 2: Kriegsgeist: PS4-zeitexklusiver Strike im Video

PC XOne PS4

Bungie hat zum Wochenendbeginn die Redaktion von Playstation Underground ins Studio geladen, um den neuen Strike „Insight Terminus“ vorzustellen, der mit der anstehenden Erweiterung Kriegsgeist für Destiny 2 (Testnote: 8.5) eingeführt und zunächst für einen nicht näher genannten Zeitraum exklusiv den PS4-Spielern zur Verfügung stehen wird.

Der Strike befindet sich auf Nessus. Dabei handelt es sich um eine alte Vex-Grabstätte, in der ihr euch dem Psion-Kommandeur Kargen The Technocrat stellen werdet. Die Erweiterung wird in der kommenden Woche, am Dienstag, den 8. Mai 2018 für alle drei Plattformen erscheinen.