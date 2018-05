The Good Life erfolgreich über Kickstarter finanziert

PC PS4 MacOS

The Good Life, das neue Spiel des Deadly Premonition Directors Hidetaka Suehiro, besser bekannt als SWERY, hat erfolgreich die benötigten 68 Millionen Yen (etwa 520.000 Euro) über Kickstarter einsammeln können und soll im November des kommenden Jahres für PC und PS4 erscheinen.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle der bankrotten New Yorker Fotografin Naomi, die es in das verschlafene englische Dorf Rainy Woods verschlägt. Hier sollt ihr eure Schulden abarbeiten, indem ihr Fotos von der Umgebung schießt oder Quests löst. Von dem eingenommenen Geld könnt ihr euch wiederum bessere Ausrüstung gönnen, wie einen stärkeren Zoom oder Bildstabilisator, womit sich neue Questmöglichkeiten ergeben. Dabei bleibt es aber natürlich nicht, denn wie in jedem englischen Dorf gibt es auch in Rainy Woods ein Geheimnis: Wenn die Nacht hereinbricht, verwandeln sich die Dorfbewohner in … Hunde und Katzen. Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Dazu gesellt sich aber auch noch ein handfester Mordfall, womit alle Zutaten für einen britischen Krimi beisammen wären. Nur eben mit Hunden und Katzen.

Das finale Spiel soll, ähnlich wie Deadly Premonition, eine frei begehbare Open World, einen Tag-Nacht-Wechsel und zahlreiche optionale Nebentätigkeiten bieten. Beigefügt noch der Kickstarter-Trailer, bei dem auch die Entwickler zu Wort kommen.