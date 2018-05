Nier - Automata: Angeblich Xbox-Umsetzung geplant

PC PS4

Der Entwickler Platinum Games und der Publisher Square Enix wollen das im März letzten Jahres für PC und die PS4 erschienene Action-Rollenspiel Nier - Automata (Testnote: 9.0) angeblich demnächst auch für die Xbox One veröffentlichen. Das zumindest will die französische Website jeuxvideo.com in Erfahrung gebracht haben. Auch wenn die Info nach Angaben der Redaktion von einer „verlässlichen Quelle“ stammt, solltet ihr das Ganze vorerst als ein Gerücht betrachten. Sobald Square Enix es offiziell bestätigt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Nier - Automata wurde nach Angaben des Producers Yosuke Saito ursprünglich aufgrund des geringen Marktanteils der Xbox-One in Japan auf zwei Plattformen begrenzt. Eine exklusive Vereinbarung zwischen Square Enix und Sony Interactive Entertainment gab es nicht. Verträglich steht einer Umsetzung für die Redmonder Konsole also nichts im Wege und nachdem sich der Titel mit mehr als 2,5 Millionen Einheiten weit über die Erwartungen des Publishers verkaufte, dürfte es auch finanziell sicher kein Ding der Unmöglichkeit sein. Sollte das Gerücht sich bewahrheiten, könnte eine Ankündigung auf der diesjährigen E3 erfolgen.